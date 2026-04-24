Giardini, fontane senz’acqua e giochi degradati: petizione dei genitori al sindaco. Crovara: “Acam ripristini subito l’acqua, serve manutenzione straordinaria”

“Genitori, nonne e baby sitter che frequentano i giardini pubblici di Viale Mazzini hanno inviato una petizione formale al sindaco della Spezia. La denuncia riguarda due criticità principali: fontanelle inutilizzabili e area giochi in stato di abbandono”. Lo afferma la consigliera comunale di Italia viva Gina Gabriella Crovara, che ha raccolto le istanze delle famiglie e che è citata nel documento inviato al sindaco.

“I genitori mi avevano segnalato queste criticità e, come riportano loro stessi nella lettera, avevo già presentato un’interrogazione all’assessore competente – dichiara Crovara -. Oggi due fontanelle su tre sono chiuse per mancanza di scarico: se restassero aperte si formerebbe pantano. L’unica funzionante ha il rubinetto sostituito dopo la mia interrogazione, ma lo scarico sottostante non esiste. I bambini bevono con l’acqua che torna indietro e camminano nel fango. È una situazione indecente”.

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