Laigueglia, pronto il cronoprogramma per l’assegnazione delle 46 concessioni balneari

Laigueglia. Nella riunione dei capigruppo di giovedì 23 aprile l’Amministrazione ha presentato il cronoprogramma per l’assegnazione delle concessioni balneari del Comune di Laigueglia.
Il 30 aprile scadrà il termine per la consegna, da parte del professionista designato dall’ordine dei commercialisti e nominato dai concessionari, delle perizie asseverate relative agli eventuali indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti qualora essi, a seguito dell’esito della gara, non risultassero più assegnatari delle concessioni.