Lavagna: commemorazione per la Liberazione, fiaccolata e deposizione dell’alloro

Nella serata di venerdì 24 aprile si è tenuta a Lavagna la commemorazione per l’81esimo anniversario della Liberazione, promossa dal Comune in collaborazione con la sezione Anpi locale. Da piazza della Libertà, davanti al palazzo comunale, la fiaccolata ha attraversato le vie cittadine fino a raggiungere il Monumento al Partigiano, dove è stata deposta una corona d’alloro alla presenza del sindaco e dell’amministrazione comunale. Grande la partecipazione della cittadinanza alla ricorrenza, accompagnata dal corpo bandistico di Lavagna.

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