Morte di Andrea Demattei, i vigili del fuoco della sala operativa: “L’autoscala non poteva essere usata se non come ultima spiaggia”

Genova. L’utilizzo dell’autoscala per estrarre Andrea Demattei dalla canoa dove era rimasto incastrato e un’assenza di comunicazioni da parte del caposquadra dei vigili del fuoco di Chiavari con il comando di Genova durata a lungo che aveva spinto la centrale operativa a decidere di mandare un’ulteriore squadra di soccorritori dal capoluogo anche per avere un filo diretto. Sono questi i due temi centrali affrontati oggi nel processo contro sei vigili del fuoco accusati del ritardo nei soccorsi che aveva portato al decesso per ipotermia del 14enne morto durante un allenamento nel fiume Entella, nel gennaio del 2023. Con loro per morte del 14enne sono a processo anche i due istruttori di canoa (difesi da Giudo Mottola e Silvia Morini),

Oggi in aula la giudice Paola Faggioni ha respinto l’eccezione delle difese (Roberta Barbanera, Riccardo Passeggi, Paolo e Andrea Costa e Giorgio Zunino) sulla possibile incompatibilità funzionale della gip Carla Pastorini che aveva prima firmato l’archiviazione di tre vigili del fuoco e poi come gup rinviato a giudizio gli altri. In aula sono stati poi sentiti come testimoni proprio due pompieri che si trovavano nella sala operativa del comando provinciale il pomeriggio del 12 gennaio, quando si verificò l’incidente.

» leggi tutto su www.genova24.it