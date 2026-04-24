Nervi e gli ascensori “colabrodo” fermi da mesi. Residenti in rivolta: “Ostaggio di guasti e burocrazia”

Genova. Il collegamento tra viale Franchini, via Somma e via Crocifisso è ormai un percorso a ostacoli per i residenti di Nervi. Anzi, spesso un vero e proprio vicolo cieco. Al centro della polemica ci sono i tre ascensori legati al complesso dell’autorimessa “Le Streghe”, realizzati come oneri di urbanizzazione per un intervento edilizio nel cuore di Nervi, ma che da anni sembrano non trovare pace tra guasti continui, carenza di manutenzione e una gestione amministrativa che i cittadini definiscono inconcludente.

La vicenda affonda le radici nel 2019, anno in cui sono iniziate le prime segnalazioni per malfunzionamenti e carenze strutturali. Da allora, la comunità locale ha tentato ogni via istituzionale: petizioni nel 2020 e nel 2021 per richiedere un utilizzo regolare e abbonamenti agevolati, incontri con l’amministrazione e segnalazioni quotidiane. Eppure, la situazione è progressivamente peggiorata.

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