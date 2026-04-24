Ottantuno anni dalla Liberazione dal nazifascismo, a Sarzana torna “Percorsi della Resistenza”

Domenica 26 aprile torna Percorsi della Resistenza, organizzato da ANPI e ANPPIA Sarzana per celebrare l’81° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo.
Al mattino, con ritrovo alle ore 8:00 al capolinea delle corriere di Sarzana, si partirà in autobus verso il Museo Audiovisivo della Resistenza da dove inizierà la camminata sui sentieri partigiani. Sulle orme della Brigata Garibaldi “Ugo Muccini”, accompagnati dalla fisarmonica di Franca Pampaloni e Livio Bernardini, toccheremo il borgo di Ponzanello, sede del distaccamento “Gerini”; Canepari con la sua piazzetta dove aveva sede il comando di Brigata; Prulla, sede del distaccamento “Garbusi” quindi giù fino a Sarzana per la festa finale.