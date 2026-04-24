Pallanuoto M/ Playoff; il Lavagna ferma il Bogliasco (13-11)

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951
Si ferma a un passo dal traguardo, almeno per ora, la corsa dell’AGN Energia Bogliasco 1951 verso la certezza matematica dei playoff. Nel recupero del 19° turno di Serie A2 maschile, i ragazzi di Gimmi Guidaldi cadono 13-11 nella vasca del Lavagna, fallendo la prima occasione per blindare la post-season al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Dopo una buona partenza, l’inerzia biancazzurra si è spezzata nel terzo tempo, anche a causa di alcuni episodi sfortunati. Per i playoff tutto rimandato alle ultime due sfide contro le prime della classe.