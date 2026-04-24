Quando la foresta brucia, emozioni alla Sala Mercato: sul palco studenti delle superiori insieme a tre professionisti

Genova. Applausi, sorrisi e un po’ di commozione ieri sera al debutto nazionale di Quando la foresta brucia, lo spettacolo scritto e diretto da Elena Dragonetti, quarto capitolo del progetto L’età del fuoco che il Teatro Nazionale di Genova dedica all’adolescenza, dal 2021. repliche sino a sabato 25 aprile (oggi ore 20:30, domani ore 19:30).
Tre interpreti professionisti, Ludovica Baiardi (attrice), Rocco Colonnetta, Sara Mennella (danzatori), sono perfettamente calati in un gruppo più numeroso formato da studenti delle scuole superiori.