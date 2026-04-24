“Servizi sociali più efficienti, uniformi e accesso a nuovi fondi”: Ceriale approva l’Ambito Albenganese

Ceriale. Il Consiglio comunale di Ceriale, nel corso della seduta di ieri (24 aprile) ha approvato all’unanimità la convenzione istitutiva dell’Ambito Territoriale Sociale n. 4 Albenganese (ATS 4), per la gestione associata del sistema integrato dei servizi sociali, con delega al Comune di Albenga come ente capofila.
Si tratta di un passaggio strategico previsto dalla normativa nazionale e regionale, in attuazione del Piano Sociale Integrato Regionale 2024–2026 (PSIR), che punta a rendere i servizi sociali più efficaci, coordinati e uniformi su tutto il territorio.