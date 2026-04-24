Sestri: aggressione in treno, persona ferita al cranio; trasportata al ‘pronto’

Al momento non è dato sapere di più. Una persona è stata aggredita e colpita al cranio mentre era in treno. Alla fermata di Sestri Levante è stata fatta scendere ed i militi della locale Croce Verde l’hanno accompagnata in codice giallo per un trauma cranico al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Dell’epidsodio sono stati informati i carabinieri, ma del caso dovrebbe occuparsi la polizia ferroviaria. Al momento non si conoscono le generalità della persona, né se era un passeggero o un dipendente delle ferrovie.

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