Sestri: capotreno colpito con una testata, arrestato l’aggressore

Un capotreno è stato aggredito e colpito al cranio con una testata sul convoglio Salerno-Torino. Il violento episodio è accaduto prima della fermata a Sestri Levante dove l’aggredito è stato fatto scendere ed i militi della locale Croce Verde l’hanno accompagnato in codice giallo per un trauma cranico al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Dell’epidsodio sono stati informati i carabinieri che, saliti in treno, e a quanto pare con la collaborazione di alcuni viaggiatori, hanno individuato l’aggressore. Sarebbe il figlio di immigrati, nato in Italia, che è stato arrestato. Si ignora al momento che cosa abbia scatenato il barbaro e improvviso gesto di violenza; forse la richiesta e la mancanza del titolo di viaggio.

Proprio nei giorni scorsi sono stati annunciati provvedimenti per garantire sicurezza al personale ferroviario e contro i furti perpetrati in treno.

» leggi tutto su www.levantenews.it