Termovalorizzatore, l’ipotesi Scarpino esce di scena: irrealizzabile a causa del rischio frane

Genova. Il termovalorizzatore a Scarpino non si può fare. È questa l’indicazione emersa dal tavolo sul dissesto idrogeologico andato in scena giovedì tra il capo dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano, la sindaca Silvia Salis e gli assessori competenti di Comune e Regione. Un verdetto che, in teoria, mette una pietra tombale sull’ipotesi di realizzare un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti sulle alture del Ponente genovese, finora rimasta sempre sul tavolo nonostante le difficoltà tecniche e soprattutto politiche.

Il vertice è servito per condividere i primi risultati del monitoraggio interferometrico satellitare affidato al centro di competenza dell’Università di Firenze per individuare gli spostamenti superficiali del terreno e dei manufatti e definire così una scala di priorità degli interventi di mitigazione. Dall’analisi dei tecnici risulta, in particolare, che l’area di Scarpino è interessata da diversi movimenti del terreno. E alla domanda precisa della sindaca sulla possibilità di costruire un impianto per i rifiuti in quelle condizioni, la risposta sarebbe stata chiaramente negativa.

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