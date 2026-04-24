Termovalorizzatore, l’ipotesi Scarpino esce di scena: salgono le quotazioni della Val Bormida

Liguria. Il termovalorizzatore a Scarpino non si può fare. È questa l’indicazione emersa dal tavolo sul dissesto idrogeologico andato in scena giovedì tra il capo dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano, la sindaca Silvia Salis e gli assessori competenti di Comune e Regione. Un verdetto che, in teoria, mette una pietra tombale sull’ipotesi di realizzare un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti sulle alture del Ponente genovese, finora rimasta sempre sul tavolo nonostante le difficoltà tecniche e soprattutto politiche.

Un verdetto, inoltre, che a livello di localizzazione del nuovo impianto per la chiusura del ciclo rifiuti mette ancora una volta alla ribalta la Val Bormida.

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