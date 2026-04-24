Torza celebra la Resistenza: pranzo, letture e musica alla Taverna del Vara

Il birrificio Taverna del Vara ritorna a festeggiare la Resistenza a Torza domenica 26 aprile dalle 12 al tramonto con buon cibo, buona musica e presentazione di letture resistenti. Il programma della giornata prevede dalle 12 pranzo e degustazione con fave, salame, taglieri e torte di verdura della Taverna del Vara e panigacci dell’agriturismo La Giara di Beverino. Da bere non mancheranno birrette della casa, vini, analcolici agricoli e Gaza Cola. Dalle 15 spazio per la presentazione di letture resistenti con il libro, edito da Laterza, “il Partigiano che divenne imperatore” di Marco Ferrari. Il volume giunto alla seconda edizione, tra saggistica e romanzo, narra le avventure di tre antifascisti italiani, reduci dalla guerra di Spagna, scelti dai servizi segreti francesi e britannici per organizzare la resistenza in Etiopia agli occupanti fascisti. Ferrari, scrittore spezzino, è autore di “Mare verticale. Dalle Cinque Terre a Bocca di Magra”; “L’incredibile storia di António Salazar, il dittatore che morì due volte”, tradotto in tutto il mondo; “Ahi, Sudamerica! Oriundi, tango e fútbol” e “Alla rivoluzione sulla Due Cavalli” con “Ritorno a Lisbona 50 anni dopo”. A seguire dalle 17 spazio alla musica con il concerto di Gatto Nero e Gatto Bianco e in serata circo coperto. L’evento si svolgerà in via provinciale 65 a Torza di Maissana.

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