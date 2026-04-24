Truffa del falso finanziere sventata: giovane fermato dalla Guardia di Finanza dopo la fuga in taxi

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini al numero di pubblica utilità 117, una pattuglia del Nucleo Mobile della Spezia il 23 aprile ha intercettato un ragazzo di giovanissima età che, dopo aver tentato una truffa nel borgo di Pitelli, ha tentato la fuga addirittura a bordo di un taxi, il cui conducente era ignaro di quanto appena accaduto. Il soggetto di nazionalità magrebina, è stato fermato dagli operatori e, dopo un breve e vano tentativo di fuga, è stato fermato e trovato in possesso anche di monili d’oro, oggetto di presunta ricettazione, provenienti probabilmente da un’altra truffa andata a buon fine. Poco prima, a quanto pare, si era fatto preparare oggetti di valore per poi farseli consegnare successivamente presentandosi di persona alle malcapitate vittime, facendosi passare per un finto finanziere con interlocuzione telefonica.

La prontezza di spirito in particolare di un’anziana che aveva fiutato l’inganno ha cambiato l’inerzia della storia: la donna telefonava al 117 facendo intervenire la pattuglia poco dopo aver tentato la truffa. Gli operatori provvedevano a fermare rapidamente il taxi che stava riportando il truffatore verosimilmente alla stazione ferroviaria: secondo i finanzieri si tratta infatti quasi sempre di “trasfertisti” che operano in velocità così da portare a termine alla meglio le condotte illecite. Il suo tentativo si è concluso così con la denuncia del responsabile all’autorità giudiziaria: dovrà rispondere di tentata truffa e ricettazione. La Guardia di Finanza ancora una volta raccomanda di diffidare dalle telefonate e da persone che si presentino a casa e nel dubbio di comporre il numero di pubblica utilità 117 che fornirà tutte le informazioni del caso.

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