Villa Bombrini, il Comune si aggiudica oltre un milione per il nuovo parco e l’area sportiva

Genova. Il Comune di Genova si è aggiudicato oltre un milione di euro di finanziamenti dalla Regione Liguria per il progetto del parco pubblico nelle aree ex Ilva dietro a Villa Bombrini. Ad annunciarlo è stato oggi l’assessore Massimo Ferrante durante il question time a Palazzo Tursi, spiegando che l’Ente è risultato tra i vincitori del bando per il contrasto al consumo di suolo.

Queste risorse andranno a sommarsi a quelle già disponibili per la riqualificazione dell’area, in totale 9 milioni di euro nelle casse di Società per Cornigliano, mentre un milione era stato speso in passato per la progettazione del Palabombrini in versione ridotta su cui la giunta Salis ha fatto dietrofront rispetto ai piani dell’amministrazione di centrodestra.

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