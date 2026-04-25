25 Aprile, in Liguria e in provincia di Savona celebrato l’81esimo anniversario della Liberazione

Provincia. Dalla costa all’entroterra, la provincia di Savona ha celebrato il 25 Aprile con un importante calendario di iniziative dedicate all’81° anniversario della Liberazione.

Cerimonie ufficiali, deposizioni di corone, fiaccolate, incontri pubblici e momenti di partecipazione civile hanno coinvolto istituzioni, associazioni, scuole e cittadini. Un mosaico di appuntamenti che ha attraversato l’intera provincia, dai comuni costieri ai centri dell’entroterra, rinnovando il ricordo della Resistenza e il legame con i valori fondanti di libertà, democrazia e pace.

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