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25 Aprile, in Liguria e in provincia di Savona celebrato l’81esimo anniversario della Liberazione

25 Aprile, in Liguria e in provincia di Savona celebrato l’81esimo anniversario della Liberazione

Le celebrazioni ad Albenga

Provincia. Dalla costa all’entroterra, la provincia di Savona ha celebrato il 25 Aprile con un importante calendario di iniziative dedicate all’81° anniversario della Liberazione.

Cerimonie ufficiali, deposizioni di corone, fiaccolate, incontri pubblici e momenti di partecipazione civile hanno coinvolto istituzioni, associazioni, scuole e cittadini. Un mosaico di appuntamenti che ha attraversato l’intera provincia, dai comuni costieri ai centri dell’entroterra, rinnovando il ricordo della Resistenza e il legame con i valori fondanti di libertà, democrazia e pace.

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