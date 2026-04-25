A Cassana “Un Sentiero per Tutti” sulla Via dei Monti: domenica 3 maggio tra inclusione, cultura e territorio

Domenica 3 maggio il borgo di Cassana ospita un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del territorio e all’inclusione sociale “Un Sentiero per tutti” sulla Via dei Monti, un evento promosso nell’ambito del progetto A.R.I.A. (Accoglienza, Realtà, Inclusione, Accessibilità) con il coinvolgimento di diverse realtà associative e del CAI della Spezia.

L’appuntamento si svolgerà nel centro del borgo e proporrà un percorso accessibile pensato anche per persone con disabilità motorie, grazie all’utilizzo di specifici ausili fuori strada. L’obiettivo è quello di rendere fruibile a tutti la scoperta dei piccoli borghi che compongono Cassana e del suo patrimonio storico e paesaggistico.

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