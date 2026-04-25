Bel tempo e temperature in crescita

Oggi ci attende una giornata all’insegna del bel tempo. Sin dal mattino avremo cieli prevalentemente soleggiati, con qualche velatura passeggera più presente nelle prime ore. Nel corso della giornata il sole sarà il protagonista indiscusso, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, tendendo a rinforzare leggermente sulla costa. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 24°.
Previsioni a cura di meteospezia.com