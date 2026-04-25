Calcio/ Samp, pareggio a Cesena e passo verso la salvezza

La Sampdoria porta via un punto dal campo del Cesena e compie un passo significativo verso la permanenza in categoria: al Manuzzi finisce 0-0, a due giornate dalla conclusione del campionato. La squadra guidata da Lombardo si presenta con il 4-3-2-1: davanti a Martinelli agiscono Di Pardo, Hadzikadunic, Viti e Giordano; a centrocampo Ricci, Henderson e Abildgaard, mentre sulla trequarti Begic e Cherubini supportano Brunori.

L’avvio è subito vivace. Al 7’ la Sampdoria trova la rete sugli sviluppi di una punizione battuta da Ricci, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Viti. Al 15’ è Henderson a provarci su calcio piazzato, con Siano che devia in angolo. Il Cesena risponde al 25’ con Cerri di testa, ma Martinelli controlla. Il portiere blucerchiato si supera poi al 29’ sulla conclusione di Olivieri. Dopo 2’ di recupero, la prima frazione si chiude senza reti.

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