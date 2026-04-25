CDM Futsal, una buona prova non porta punti: la Roma si impone 6 a 3

Campo Ligure. Scontato il turno di riposo, la CDM Futsal torna in campo per ospitare la Roma 1927, reduce da sei vittorie e un pareggio nelle ultime 7 giornate. La gara inizia subito in salita per la CDM che vengono punti al primo affondo dei giallorossi: grande azione tutta di prima, avviata da Ricardinho che poi taglia in due la difesa di casa e si fa trovare pronto al tap-in vincente. La formazione di mister De Jesus prova a reagire ma il 2-0 arriva come una doccia fredda: Miquel si accentra e lascia partire un gran destro dalla distanza che batte Di Tomaso.

I giallorossi continuano a premere e al 6’ ci vuole un ottimo intervento dell’estremo difensore della CDM per disinnescare il missile di Cutrupi, indirizzato proprio verso il secondo palo. Ci prova allora Ugas a rimettere in scia i suoi con un siluro rasoterra che per poco non sorprende la retroguardia ospite. Ma il numero 19 deve accontentarsi del calcio d’angolo. Al 12’ è invece Guga a testare i riflessi di Fionchetti che deve alzare in angolo. Dal corner, palla alzata benissimo per Miks Babris che, col mancino, colpisce perfettamente al volo e infila la palla proprio all’angolino basso, dove Fionchetti non può arrivare. Settimo sigillo in campionato per il lettone arrivato a gennaio alla corte di Hugo De Jesus e rete che improvvisamente rimette tutto in discussione.

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