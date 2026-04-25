Domenica la Gino Landini Lerici sul parquet per evitare i play-out

Soltanto la Gino Landini Lerici di scena nel weekend imminente fra le squadre del Progetto Golfo, poiché la Golfo dei Poeti riparte all’inizio di Maggio dai playout di Divisione Regionale 1 ligure e la Landini Femminile è ormai in vacanza e certa della permanenza in Serie B, senza necessità di playout; ma restando a quella maschile, in C è chiamata domenica 26/4 ad aggiudicarsi la prima delle ultime due gare di “regular season” che deve vincere e confidando in buon nuove dagli altri parquet, per sperare di evitare a sua volta i playout. Avversario che appare questa volta assai “abbordabile”, ancorché in trasferta, giacché trattasi del “fanalino di coda” Spatium Lettera22 Ivrea (mentre nel turno conclusivo i lericini dovranno ospitare la forte Next Biella). Palla a due alle ore 18, alla palestra eporediese “Gramsci”, con arbitri Cavallina di Borgaro Torinese e Luciano di Alba-Cn.

Queste poi le gare in programma in quella che è, nel Girone A della Conference Nord Ovest, la 17.a giornata del girone di ritorno nonché penultima della cosiddetta stagione regolare: Area Pro Piossasco-Amatori Savigliano, Campus Piemonte Alba-Basket Aron, Cerealterra Chieri-Azimut Vado, 5 Pari Torino-Aurora Chiavari, Leopardi Chieri-Abet Bra, My Basket Genova-Cus Torino, Next Biella-College Novara e Teens Biella-Teen To.

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