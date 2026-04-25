Ecocentro di Varese Ligure, Lucchetti: “Perizia per valutare la tenuta del ponte di accesso”

Arrivano i fondi per la messa in sicurezza dell’accesso all’isola ecologica di Baghino a Varese Ligure. La giunta regionale, con una delibera dello scorso 16 aprile, ha stanziato 190mila euro per l’intervento sul ponte che conduce alla struttura. A intervenire sull’argomento è l’ex sindaco Gian Carlo Lucchetti, del gruppo Futuro per Varese, che sottolinea l’importanza del finanziamento per il ripristino del servizio ingombranti.

“L’intervento della Regione è un passo concreto verso il miglioramento del servizio di raccolta rifiuti e la riduzione dei costi gestionali — dichiara Lucchetti Morlani —. Chiederemo ora una perizia tecnica per verificare se il manufatto possa reggere il transito di mezzi con massa fino a 200 quintali. In caso di esito positivo, si potrebbe procedere alla riapertura immediata dell’area. Chiediamo inoltre che i costi di questa perizia e delle relative prove di carico siano inseriti direttamente nelle spese di progettazione”.

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