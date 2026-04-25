Esordisce a 52 anni in seconda categoria: Ferrando (Alta Val d’Orba) corona il sogno di una vita

Genova. Esordisce a 52 anni in un campionato Figc coronando il sogno di una vita: Giovanni Ferrando, di Sestri Ponente, che quest’anno faceva parte dello staff tecnico dell’Alta Val d’Orba, ha giocato i 15 minuti finali della partita di seconda categoria tra la sua squadra e il San Bernardo.

Per Ferrando si tratta del coronamento del sogno di una vita: entrare nel tabellino ufficiale di una partita della federazione dopo aver giocato diversi campionati in Uisp e Aics. Una carriera cominciata vicino ai 30 anni quella di Ferrando che, pur non supportato da talento e piedi educati, ha sempre messo passione, costanza e grinta facendosi benvolere da tutti i compagni, prima nel Rossiglione amatori e poi nel Campo Ligure. La Valle Stura l’ha “adottato”: un vero uomo-spogliatoio che si allena, accetta la panchina ed entra negli ultimi dieci minuti per dare una mano.

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