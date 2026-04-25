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Sport

Il Legino vince la fase regionale del campionato Juniores d’Eccellenza

Il Legino vince la fase regionale del campionato Juniores d’Eccellenza

Generico aprile 2026

Nonostante disputi il campionato di Promozione, il settore giovanile del Legino si conferma una fucina di giocatori che non ha nulla da invidiare ai club di Eccellenza. Ne è la dimostrazione la Juniores d’Eccellenza dei verdeblù. La squadra dei mister Penna e Zunino ha vinto questa sera il la finale regionale del campionato Juniores d’Eccellenza battendo la Sestrese, anch’essa in Promozione, ai calci di rigori.

La finale del Gambino di Arenzano è stata vietata ai deboli di cuore. I tempi regolamentari sono terminati 2 a 2. Xhakosi ha portato avanti i savonesi. La Sestrese ha pareggiato con Carminati. Poi, il goal di Campus ha mandato il Legino a riposo sul 2 a 1. Al 76′, il pareggio verdestellato di Raschillà. Supplementari al cardiopalma: goal del Legino al 111′ con Palomba, ma otto minuti più tardi il pareggio di Cavaliere. Ai rigori, Rossi para il terzo penalty e risulta decisivo. Al quinto round, Alpicrovi non sbaglia facendo scattare la festa leginese.

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