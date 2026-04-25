Inceneritore, Simonetti: “Strada in Valbormida verrebbe invasa dai camion dei rifiuti. Costi? Tutti in bolletta, pagano i cittadini”

Finale Ligure. “Non è la soluzione al problema dei rifiuti e, se dovesse essere realizzato in Valbormida, quella strada verrà invasa dai camion che porteranno la spazzatura di tutta la regione”. Parlando della realizzazione del nuovo termovalorizzatore in Liguria, Simona Simonetti, consigliera comunale di minoranza a Finale Ligure e co-portavoce regionale di Europa Verde, non usa giri di parole nell’ultimo episodio de “La Telefonata”, il podcast di IVG.it registrato – per l’occasione – a Finalborgo, nel Giardino Gallesio.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON SIMONE SIMONETTI

» leggi tutto su www.ivg.it