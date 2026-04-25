Incidente in una falesia a Finale: donna colpita da un masso, intervento dell’elisoccorso Grifo

Finale Ligure. Incidente nel pomeriggio nelle falesie di Finale Ligure, dove una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un piccolo masso staccatosi dalla parete rocciosa.

L’allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto sono arrivati subito diversi mezzi di emergenza, tra cui alcune squadre dei vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e i mezzi di soccorso di base della Croce Verde di Finalborgo. Secondo quanto riferito, il distacco improvviso della pietra avrebbe colpito la donna nella zona lombare mentre si trovava in falesia.

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