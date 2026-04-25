Martedì 28 aprile alle 17.00, nel salone del centro anziani di Piazza Brin (Via Filippo Corridoni 7, La Spezia), Alberto Incoronato presenterà il suo libro Sull’omicidio in persona di Passalacqua Cesare, appuntamento promosso dalla sezione Anpi Centro della Spezia. Ingresso libero. “Sull’omicidio in persona di Passalacqua Cesare, sottotitolo Una storia anarchica e libertaria, descrive le vicende giudiziarie e politiche degli accusati dell’omicidio avvenuto sulla strada da Romito a Trebiano di un giovane diciannovenne tombeur de femme: due ventenni, anarchici libertari, che in paese parlavano di ideali, di pace e di progresso e per questo erano pericolosi”, si legge in una nota di presentazione dell’incontro con Incoronato, che alla storia popolare spezzina ha dedicato anche altri due romanzi: Dietro la lapide dei Barbantan e Arbaneto gea ‘n pogo de bón. “Il libro è frutto di una precisa ricerca storica fatta in vari archivi locali e la storia che vi è narrata non è romanzata ma esclusivamente desunta da documenti reali – si legge ancora -. La descrizione in dettaglio delle varie fasi dell’omicidio, delle indagini, della condanna, della reclusione e della liberazione è stato il pretesto per descrivere la vita nei nostri paesi nei primi anni del Novecento, la crisi di un mondo localmente ancora ‘feudale’ che tra Ottocento e Novecento venne a contatto con ideali moderni e libertari, che cosa fu l’anarchismo libertario spezzino, chi erano Pasquale Binazzi e Zelmira Peroni e il loro ‘figlio’, il giornale Il Libertario; il lungo e tenace impegno di Binazzi per denunciare l’ingiusta condanna; il contributo dell’onorevole Camillo Cimati, deputato giolittiano”.

L’articolo Incoronato al centro anziani di Piazza Brin con “Sull’omicidio in persona di Passalacqua Cesare” proviene da Città della Spezia.

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