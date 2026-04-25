La Rainbow Spezia non deve sbagliare a Santa Margherita Ligure in vista dello scontro decisivo

Sorta di prova generale in vista dello scontro al vertice tra una settimana quello della Rainbow Spezia a Santa Margherita Ligure. Sabato 25 aprile è attesa dal Tigullio Sport Team (ore 18.30) per la ventitreesima giornata della in Serie C Ligure. Nel fine settimana successivo attende in casa ai Prati di Vezzano il Cogovalle con cui attualmente condivide la vetta della

classifica.

Oggi capitan Zonca e compagne cercano conferme intanto al palasport sammargheritese. Arbitri Valerio Portaccio e Tonino Piazza. In Serie B2 sale alla fine della regular season soltanto la prima; in caso di parità di punti valgono gli scontri diretti e a Cogoleto hanno vinto i padroni di casa al tie-break.

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