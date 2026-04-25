Lega, Giancarlo Canepa nominato commissario della sezione di Spotorno

Spotorno. Avvicendamento ai vertici della sezione locale della Lega: Giancarlo Canepa, attuale sindaco di Borghetto Santo Spirito, è stato ufficialmente nominato commissario della sezione di Spotorno. La decisione segue le dimissioni presentate dall’ex segretario cittadino Francesco Pendola.

“La scelta di Canepa, figura di spicco del partito nel savonese, non è casuale, – come sottolineato da Dario Ghezzi commissario provinciale e vice segretario regionale della Lega, – la località di Spotorno è da tempo uno dei punti di maggior attenzione sul quale si è concentrato il dibattito sulle concessioni balneari. Il lavoro svolto da Canepa a tutela della categoria dei balneari è la dimostrazione di quanto la Lega da anni sia schierata a tutela del lavoro di migliaia di famiglie di piccole imprese, perlopiù a conduzione familiare, che danno vita, animano e portano lavoro, bellezza e sicurezza sulle spiagge italiane”.

» leggi tutto su www.ivg.it