Moconesi: 50enne colto da infarto in codice rosso con Drago a San Martino

Poco dopo le 17 a Ferrada, frazione di Moconesi in Fontanabuona, un uomo di 50 anni è stato colpito da una crisi-cardiocircolatoria, un probabile brutto infarto. Le persone che si trovano con lui gli hanno praticato i primi efficaci soccorsi in attesa che arrivasse il medico del 118. Data la gravità della situazione è stato fatto decollare l’elicottero Drago da Sestri Ponente. Il paziente è stato trasportato alla piazzuola di atterraggio dai militi della Croce Rossa di Gattorna. L’atteraggio è avvenuto con l’assistenza dei vigili del fuoco di Chiavari. Quindi l’uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino e subito sottoposto alle cure del caso. Presenti a Ferrada anche i carabinieri di Chiavari.

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