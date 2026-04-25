“Museum at Work” all’area archeologica di Luna: visita guidata al nuovo deposito dei reperti

Un’occasione speciale per scoprire da vicino il lavoro nascosto dei musei e la gestione dei reperti archeologici. Martedì 28 aprile 2026, alle ore 16, è in programma “Museum at Work: il nuovo deposito per i reperti”, una visita guidata che permetterà al pubblico di accedere a spazi solitamente non aperti e conoscere più da vicino le attività di conservazione e studio.

A condurre l’incontro sarà la direttrice, che accompagnerà i partecipanti in un percorso pensato per raccontare il “dietro le quinte” del museo, offrendo uno sguardo approfondito sulle modalità di catalogazione, tutela e valorizzazione dei materiali archeologici.

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