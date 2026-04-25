Nel Tempo: danza, cultura e resistenza al Teatro Civico

Dal 1977 a oggi, un filo invisibile ma resistente ha accompagnato intere generazioni di giovani talenti spezzini, portandone ben 25 verso una carriera professionale internazionale. Oggi, però, questo patrimonio rischia di affievolirsi fino a diventare quasi invisibile.
Martedì 28 aprile alle 21 e mercoledì 29 aprile alle ore 10, il Teatro Civico ospita “Nel Tempo – percorsi di danza”, la nuova produzione dello Junior Golfo dei Poeti Danza. Un evento di grande valore artistico che si scontra però con una realtà preoccupante: poche prenotazioni e scarso coinvolgimento da parte delle scuole.