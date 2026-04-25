Pallavolo, la Dualee Spezia attesa a Genova dalla Serteco School seconda in classifica

La Dualee Spezia è attesa da una sfida impegnativa sul campo della vicecapolista Serteco School Genova. L’appuntamento è per domenica 26 aprile, alle ore 21, al PalaSerteco di Genova, in occasione della 22ª giornata del campionato di Serie D ligure. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Serena Russo. Sulla carta, le spezzine partono sfavorite: le genovesi, a un solo punto dalla capolista Logisteel Valdimagra, sono determinate a giocarsi fino in fondo le ultime possibilità di promozione in Serie C. Tuttavia, guai a considerare il match già deciso: nel volley, le sorprese non mancano mai.

Il turno segna anche la conclusione della regular season del Girone B. Questo il programma completo delle altre gare: Audax Quiliano–CUS Genova, Cogovalle–Volleyscrivia, Logisteel Valdimagra–Normac Wonder Genova, Pink Genova–Paladonbosco Genova e Virtus Sestri Ponente Scuola–Pallavolo Carasco.

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