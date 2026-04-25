Pitelli, il Comitato territoriale: “Bene i parcheggi, ma servono risposte su fognature e bonifica”

Abbiamo appreso dai mezzi di informazione, in particolare dai social, che è stata approvata l’autorizzazione paesaggistica per una parte dei parcheggi previsti nel nostro paese. Se ci è concesso, vorremmo ringraziare e fare alcune considerazioni.

Potrà sembrare strano di questi tempi, ma a Pitelli alcuni ragazzi e diversi anziani volenterosi hanno ricostituito il “Comitato territoriale di Pitelli”, con l’obiettivo di contribuire alla soluzione dei problemi della piccola frazione del Comune della Spezia e dei suoi abitanti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com