Pontili, Bolkestein, qualità delle acque: ecco com’è andato il confronto tra candidati ospitato dall’Anmi lericina

Tematiche legate al mare al centro del dibattito tra candidati a sindaco ieri al Circolo Anmi di Lerici. Da una parte Aurora Minichini, al timone della lista “Lerici domani”, dall’altra il vice sindaco uscente Marco Russo, candidato di “Per Lerici e i suoi borghi”, lista che cerca la terza conferma consecutiva dopo le affermazioni che hanno instradato i due mandati del sindaco Leonardo Paoletti. Introdotto dal presidente del circolo Carlo Moracchioli, l’incontro, seguito da un numeroso pubblico e il cui video è disponibile integralmente a questo link, è stato moderato da Marco Pagano, che prima del via ha voluto ricordare insieme alla sala il comandante Filippo De Benedetti.

Primo tema toccato, quello della qualità delle acque. “Dovremo partire da un discorso di monitoraggio costante e vedere se possano esistere pratiche ulteriori rispetto a quelle già in essere”, ha detto in merito Minichini, la quale ha poi posto sul tema una serie di punti: “E’ necessario avere un rapporto chiaro con Acam Acque, rapporto che in questi anni ha avuto problemi non da poco. C’è poi l’aspetto dei canali: occorre procedere immediatamente con attività di controllo, verifica e pulizia. Doveroso anche intervenire sul numero elevatissimo di imbarcazioni che stazionano davanti alle spiagge, consentendo libero accesso ai natanti di nuova generazione ma regolamentando l’ormeggio di quelli di vecchia”. Minichini ha fatto infine cenno alla possibilità di fare ricorso anche “a determinate piante acquatiche in grado di migliorare la qualità del mare, aspetto di cui parla anche un recente studio Enea”. Palla quindi a Russo: “Negli ultimi anni non sono stati più emessi divieti di balneazione: non è fortuna ma il frutto di un lavoro costante di questa amministrazione, partito dieci anni fa con l’istituzione dello sportello scarichi idrici”, ha esordito l’attuale vice sindaco, che ha dunque menzionato una serie di azioni amministrative, da “l’attività molto corposa con Acam Acque”, al “percorso intrapreso con l’Ato idrico facendo sì che nel piano degli interventi della Provincia venissero inserite importanti opere importanti sul nostro comune”, ai “controlli puntuali sui canali grazie a uno apposito staff”, riferendo altresì di alcune opere sia fronte Ato, sia intraprese dall’ente con gli oneri di urbanizzazione.

Pagano ha poi sondato i candidati in materia di manutenzione e difesa della costa. “Un tema prioritario – ha detto Russo -. In questi anni abbiamo avviato un percorso che ha visto la redazione di uno studio sul litorale, da Santa Teresa a Tellaro, che individua le criticità della costa e modelli progettuali che, trovando le fonti di finanziamento, potranno essere realizzati per il consolidamenteo delle scogliere esistenti o la loro modifica; pensiamo ad esempio alla scogliera di San Terenzo, il cui insabbiamento è legato molto anche alle correnti del mare; o ancora ci saranno da affrontare determinate tematiche per quanto riguarda la scogliera della Venere azzurra, come ci sono interventi da fare al molo di Lerici, per il quale lo studio individua un intervento di consolidamento e ripristino che sarà anche opportunità per studiare il fenomeno dell’insabbiamento nella zona di Rotonda Vasssallo, Hotel Shelley e delle Palme e Lido”. Mentre per le zone soggette a erosione, come quella di Fiascherino, “lo studio – ha aggiunto – individua soluzioni che prevedono fenomeni naturali di ripascimento”. Microfono poi a Minichini, che ha esordito esprimendo generale condivisione rispetto a quanto sollevato dal competitor. “Occorrerà valutare se sia necessario aggiornare lo studio, visto che il clima evolve molto velocemente – ha poi osservato – nonché provvedere nell’immediato dove c’è insabbiamento, ad esempio con dei dragaggi, e allo stesso modo valutare interventi sull’erosione, ad esempio ricorrendo a particolari piantumazioni”. Per quanto concerne le opere di difesa della costa, la candidata di centrosinistra ha parlato in particolare del muraglione del molo, osservando in particolare che “bisogna trovare un polmone che abbia la funzione che aveva la vecchia spiaggetta”, e ha aggiunto che, “per quanto riguarda le dighe, a seguito di una apposita valutazione, è possibile sia necessario riallocarle”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com