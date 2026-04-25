Rapallo: donna investita. ‘Santa’: con l’auto contro un’altra parcheggiata

La giornata è stata caratterizzata da diversi interventi per cadute, incidenti, piccoli infortuni in impianti sportivi
In particolare in via della Libertà a Rapallo, una cinquantenne che attraversava la strada è stata investita, riportando un trauma cranico. In suo soccorso il medico del 118 ed i militi della Croce Bianca che l’hanno poi trasportata, in codice rosso poi declassificato in giallo, al pronto soccorso del San Martino. Intervento della polizia urbana per chiarire la dinamica dell’incidente, accertare le responsabilità, eseguire il protocollo previsto in questi casi e regolare la viabilità.