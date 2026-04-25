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Rapallo: Fiera dell’Agricoltura a Santa Maria, consueto successo

Rapallo: Fiera dell’Agricoltura a Santa Maria, consueto successo

Generico aprile 2026

Santa Maria del Campo ha evitato la rapallizzazione ed ha conservato segnali evidenti della sua origine agreste, anche nello spirito della comunità che la vive e che si evidenzia non solo nel corso delle feste patronali. Diceva un anziano: “Vorrei in qualche modo fosse evidenziata la natura del paese; il mio sogno sarebbe vedere vicino al centro latte un gruppo di mucche nutrirsi di fieno e in alcuni prati pecore felici a brucare l’erba e ancora qualche asinello ad oziare e ragliare”; un sogno realizzabile.

Oggi, in località Ponte Nuovo, a Rapallo, 51ª edizione della Fiera dell’Agricoltura, dei prodotti locali e degli animali da cortile organizzata dalla Pro Loco Santa Maria, presieduta da Vittorio Noziglia, oltre ad una mostra allestita dall’Associazione Liguri Antighi- I Rapallin. Nel pomeriggio dom Francesco Pepe, priore del Monastero di San Prospero a Camogli, ha impartito la benedizione su tutti gli animali presenti. Non è mancata la consueta distribuzione di fave, le prime di stagione e tenerissime e salame. Una manifestazione che in qualche modo ricorda l’attività agricola della frazione e l’ospitalità dei suoi abitanti. Tra i presenti il sindaco Elisabetta Ricci, il presidente del Consiglio Mentore Campodonico e i consiglieri comunali Pier Giorgio Brigati e Paola Tumiati.

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