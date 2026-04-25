Rapallo: Fiera dell’Agricoltura a Santa Maria, consueto successo

Santa Maria del Campo ha evitato la rapallizzazione ed ha conservato segnali evidenti della sua origine agreste, anche nello spirito della comunità che la vive e che si evidenzia non solo nel corso delle feste patronali. Diceva un anziano: “Vorrei in qualche modo fosse evidenziata la natura del paese; il mio sogno sarebbe vedere vicino al centro latte un gruppo di mucche nutrirsi di fieno e in alcuni prati pecore felici a brucare l’erba e ancora qualche asinello ad oziare e ragliare”; un sogno realizzabile.

Oggi, in località Ponte Nuovo, a Rapallo, 51ª edizione della Fiera dell’Agricoltura, dei prodotti locali e degli animali da cortile organizzata dalla Pro Loco Santa Maria, presieduta da Vittorio Noziglia, oltre ad una mostra allestita dall’Associazione Liguri Antighi- I Rapallin. Nel pomeriggio dom Francesco Pepe, priore del Monastero di San Prospero a Camogli, ha impartito la benedizione su tutti gli animali presenti. Non è mancata la consueta distribuzione di fave, le prime di stagione e tenerissime e salame. Una manifestazione che in qualche modo ricorda l’attività agricola della frazione e l’ospitalità dei suoi abitanti. Tra i presenti il sindaco Elisabetta Ricci, il presidente del Consiglio Mentore Campodonico e i consiglieri comunali Pier Giorgio Brigati e Paola Tumiati.

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