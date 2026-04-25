Rapallo: monete lanciate nella vasca del Polpo

Gettare monete nella vasca del Polpo. Un gesto di buon auspicio. Occorre capire se è un fatto temporaneo o se il modello Fontana di Trevi durerà nel tempo. E comunque occorre organizzarsi. Stamattina sul fondo della vasca c’erano monete da cinque centesimi, ma anche da due euro. Lasciare che qualcuno, superando il filo di acciaio (non certo ideale) a protezione della scultura, scenda coi piedi in acqua a recuperare una manciata di euro? O incaricare una persona, un’associazione di volontariato? Anche perché, oltre alle monete, nella vasca ci sono tracce di rifiuti da eliminare. Detto questo la scultura incuriosisce, come in passato, i turisti; le panchine sistemate nelle adiacenze sono utilizzate.

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