Sampdoria, pari a Cesena. Lombardo: “Felice a metà, miglior primo tempo in trasferta”

La Sampdoria pareggia 0 a 0 contro il Cesena. Si porta a +4 sull’Empoli quintultimo. Vincendo venerdì prossimo contro il Sudtirol, al Ferraris alle 15, i blucerchiati sarebbero matematicamente salvi.

Sentimenti contrastanti per mister Attilio Lombardo a fine partita. Così ai microfoni del club: “Forse il miglior primo tempo della stagione di questa squadra fuori casa. Per questo sono contento a metà. Abbiamo trovato bene le linee di passaggio ma siamo stati meno bravi negli ultimi sedici metri. Questo è un punto importante, contro una squadra che lotta per i playoff”.

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