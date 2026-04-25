‘Santa’: Festa della Primavera, cena di ringraziamento all’ex Cinema Lux

Si è conclusa ieri sera, presso la sala ex Cinema Lux, la 61ª edizione della Festa della Primavera con la tradizionale cena di ringraziamento.
Alla serata hanno preso parte, oltre ai componenti del Comitato della Festa, la Consigliera Regionale Lilli Lauro, la Vicesindaco Fabiola Brunetti (nonché Priore della Festa), i consiglieri Emanuele Cozzio e Patrizia Marchesini, l’ex Priore Giuseppe Pastine, i parroci Don Valerio Traverso e Don Luca Sardella, il Maresciallo di Circomare, il Comandante della Stazione dei Carabinieri, il Presidente degli Albergatori, il Presidente della Croce Rossa, il Presidente della Lega Navale, una rappresentanza dell’Associazione Alpini, della Filarmonica, del Comitato Antica Sparata di San Lorenzo della Costa e del Radio Club Levante.
Un saluto è stato portato anche dall’amico Augusto Sartori, oggi membro del Consiglio ENIT.
Momento centrale della serata è stata la cena, resa speciale dal lavoro degli chef Tullio Gilberto Angelo e Meloni, che hanno contribuito alla straordinaria riuscita di un menù apprezzato da tutti. La torta è stata gentilmente offerta dalla Pasticceria Arte e Dolce, mentre Stefano ha curato un bar impeccabile, impreziosito da una sangria davvero eccellente.
Un ringraziamento particolare va a tutto il Comitato che, con dedizione e spirito di servizio, risponde sempre presente ogni volta che viene chiamato in causa nel tessuto cittadino, perchè la Festa della Primavera non è del comitato bensì della città di Santa Margherita Ligure per tradizione e cultura.
L’appuntamento è già fissato per la 62° edizione 19, 20 e 21 marzo 2027.
Foto di Franco Borlenghi