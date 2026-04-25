‘Santa’: ormeggio irregolare al molo Maloncello, natante sanzionato (300 euro)

Dal Circomare d Santa Margherita Ligure

Nel tardo pomeriggio del 24 aprile, all’interno del porto di Santa Margherita Ligure, la Guardia Costiera ha accertato la presenza di un natante ormeggiato all’interno corridoio di accesso al pontile Molo Maloncello: un’area dove è espressamente vietato sostare. Proprio questa recente previsione regolamentare, introdotta con il nuovo regolamento del porto, nasce con l’obiettivo di garantire la sicurezza della navigazione e delle manovre delle unità in transito, in particolare dei traghetti di linea.

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