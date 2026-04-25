Sfilata di mezzi d’epoca e pedalata lungo il fiume Magra: il 1° maggio festa tra tradizione, motori e sapori locali

Il Gruppo Trebbiatori della Val di Magra organizza per il prossimo 1° maggio una giornata all’insegna della tradizione rurale, della convivialità e della passione per i mezzi d’epoca. L’iniziativa, intitolata “Sfilata mezzi d’epoca”, promette di trasformarsi in un vero e proprio appuntamento di comunità capace di unire appassionati, famiglie e curiosi.

Il ritrovo è fissato alle 9 in Piazza Parmigiani a San Lazzaro, da cui prenderà il via la manifestazione. Il programma prevede una suggestiva pedalata lungo il fiume Magra, un’occasione per vivere il territorio in modo lento e partecipato, immersi nel paesaggio primaverile della Val di Magra.

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