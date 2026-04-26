A-12: code fino a Nervi; incidente a Rapallo in piazza Genova

Dalle 18.05 code a tratti in autostrada tra Recco e Nervi; alle 18.45 un incidente tra Recco e Nervi ha complicato il traffico che successivamente ha registrato code tra Rapallo e Nervi mentre il traffico berso Nord non ha creato patrticolaro problemi tra Nervi e l’immesto con la A-7. Segno che a lascire la città per trascorrere il fine settimana o la domenica fuori porta sono stati soprattutto i genovesi.

Autostrada interessata anche da un incidente stradale avvenuto alle 16.15 a Rapallo in piazza Genova dove si immette lo svincolo autostrdale. Diversi i feriti soccorsi dal medico del 118 i traferiti al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo dai militi della Croce Rossa di Cogorno e dei Volontari del soccorso di Sant’anna.

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