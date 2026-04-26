Albissole, il titolo porta la firma di Andrea Diana: “Questo è un sogno, è tutto perfetto”

L’Albissole torna in Eccellenza e la firma decisiva non poteva che essere quella del capitano. Andrea Diana stende con una doppietta il Serra Riccò e regala al Faraggiana una domenica di festa. Già protagonista della vittoria in Prima Categoria due anni fa, quest’anno è stato meno performante dal punto di vista realizzativo ma comunque spesso determinante.

Diana commenta subito dopo il match: “Questa vittoria vale veramente un sacco. Non riesco ancora a capacitarmene ma è un’emozione unica. È la cosa più bella che potesse succedere, poi con il gol ancora di più. Questo è un sogno, è tutto perfetto“.

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