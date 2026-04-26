Auto si ribalta a Ceparana, conducente in ospedale

Una persona è rimasta ferita ed è stata condotta all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dopo il ribaltamento della sua auto avvenuto in tarda mattinata a Ceparana. L’incidente, che ha coinvolto una Fiat Panda, è avvenuto su Via Italia a Buonviaggio in prossimità dell’incrocio con Via San Venanzio. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Follo e i medici del 118 che hanno trattato sul posto il conducente prima del trasporto in ospedale per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno invece provveduto a rimuovere il mezzo mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’accaduto.

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