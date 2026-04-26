Banti: “Grazie a Peracchini per la solidarietà, ma non contestavano me. E la canzone intonata dai ragazzi è stata come un applauso”

“Ringrazio ovviamente il sindaco Peracchini per la solidarietà che mi ha espresso, non come sindaco di Maissana (infatti mi ero levato la sciarpa tricolore) ma come co-presidente del Comitato unitario della Resistenza, a riguardo della presunta ‘contestazione’ dell’altra sera alla Maggiolina. Lo ringrazio, anche se quella presunta ‘contestazione’ non era rivolta a me, che non avevo neppure iniziato a parlare, ma, mi è parso, al tema ben più complesso dei legami tra la Resistenza, la pace e le fabbriche di armi. Tema difficile, che non è qui il caso di affrontare ora, ma che si può comprendere tocchi da vicino la sensibilità di tanti giovani. Come i gruppi cattolici, che sul tema si sono già riuniti due volte (senza peraltro andare a gridarlo nelle manifestazioni) e come i gruppi dell’estrema sinistra”. Si apre così un intervento di Egidio Banti, appunto co-presidente del Comitato unitario della Resistenza, sindaco di Maissana, già deputato e senatore, che fa seguito alle parole affidate dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, a una nota diffusa nelle scorse ore, riferita al momento degli interventi che hanno seguito la tradizionale fiaccolata di Migliarina.

“Detto questo devo proprio anche ringraziare quei giovani dell’altra sera – si legge ancora nell’intervento del co-presidente del Comitato unitario -. Durante l’intervento, infatti, a un certo punto, parlando dei partigiani della Muccini discesi il 23 aprile 1945 (ben prima dell’arrivo dei soldati anglo-americani) a liberare la città di Sarzana, ho citato l’espressione ‘monti sarzanelli’, riprendendola dalla canzone della formazione partigiana anarchica del battaglione Picetti. I ragazzi presenti (quelli della presunta ‘contestazione’) si sono immediatamente messi a cantarla, la conoscevano, e per me è stato come un applauso… Tanto che ho detto al microfono alla folla presente: ‘Guardate che non ci siamo mica messi d’accordo…’, e tanti si sono messi a ridere. Insomma, è stata davvero una bella serata, come sempre la sera del 24 aprile…”

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