Bolide sulla Liguria: il Parco Scientifico di Monte Viseggi ha contribuito alla ricostruzione scientifica dell’evento

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, alle 00:46 ora locale, un bolide particolarmente luminoso ha attraversato i cieli della Liguria, offrendo uno spettacolo impressionante visibile lungo la costa, da levante a ponente, e anche da località molto distanti. L’evento è stato documentato sia da osservatori visuali sia dagli strumenti scientifici della rete nazionale PRISMA, coordinata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Un contributo importante è arrivato anche dalla camera all-sky PRISMA installata presso il Parco Scientifico di Monte Viseggi, dove l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini svolge attività di studio e osservazione degli asteroidi da quasi trent’anni. A individuare e segnalare per primi il fenomeno in visuale sono stati gli astrofili Valeria Gnarini e Lorenzo Natali, che hanno immediatamente segnalato l’evento, permettendo di avviare le verifiche e l’incrocio tra osservazioni dirette, immagini strumentali e dati raccolti dalla rete PRISMA.

Secondo le analisi diffuse da INAF / Sorvegliati Spaziali, il bolide ha raggiunto una luminosità eccezionale, con una magnitudine apparente di circa -13, paragonabile a quella della Luna piena. L’evento è stato osservato da diverse regioni italiane, tra cui Liguria, Toscana e Piemonte, e anche dalla Francia, fino alle aree di Marsiglia e Grenoble. Nel complesso, il fenomeno è stato registrato da 12 postazioni, di cui 5 italiane e 7 francesi, appartenenti alle reti PRISMA e FRIPON. Questa ampia copertura ha consentito una ricostruzione accurata della traiettoria atmosferica e dell’orbita del corpo originario. Le analisi indicano che il bolide è stato prodotto dall’ingresso in atmosfera di un corpo di natura asteroidale, appartenente alla classe orbitale degli asteroidi Apollo, con una velocità di circa 30 km/s. Proprio questa velocità permette di escludere l’associazione con lo sciame meteorico delle Liridi, le cui meteore entrano generalmente in atmosfera a velocità più elevate, intorno ai 45 km/s. Il corpo si è completamente disintegrato in atmosfera, estinguendosi a circa 50 chilometri di quota. Per questo motivo non sono attese meteoriti al suolo: asteroide sì, meteoriti no.

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