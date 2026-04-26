Canottaggio/ Argus, arrivano vittorie, podi e buoni segnali da tutta la squadra

Bilancio ricco per la Canottieri Argus nella seconda regata regionale di canottaggio disputata ieri a Genova Prà, valida per il trofeo Montù-D’Aloja, con in acqua equipaggi liguri ma anche società provenienti da Piemonte, Lombardia, Vercelli e Sardegna. Per il club sammargheritese sono arrivati una vittoria nel doppio Under 17, un successo senior in equipaggio misto, un secondo posto nel singolo senior, un bronzo nel due senza, un terzo posto nel singolo pesi leggeri femminile e diversi piazzamenti utili tra i più giovani.

Il risultato più importante di giornata è stato il primo posto nel doppio Under 17 maschile, dove Aldin Apuzzo e Lorenzo Caperoni hanno chiuso davanti a tutti in 7’42”80. I due avevano già gareggiato al mattino in singolo: Apuzzo aveva chiuso terzo nella sua finale in 8’24”50, mentre Caperoni si era piazzato secondo nella propria serie in 8’38”00. L’allenatore Filippo Dato ha sottolineato proprio il valore complessivo della prova: “I ragazzi che poi hanno vinto il doppio avevano gareggiato in singolo al mattino, arrivando rispettivamente terzo e secondo. È stato un bel segnale”.

Nel settore senior, Francesco Russo Verderame ha conquistato il secondo posto nel singolo maschile in 8’04”80, alle spalle di Emanuele Marconi della Bissolati. Poi è tornato in acqua nel doppio senior maschile misto con Davide De Ascaniis del Murcarolo, vincendo la finale in 7’09”20. “Verderame si è confermato ad alto livello: secondo nel singolo senior e poi primo nel doppio senior misto con Davide De Ascaniis”, ha osservato Dato.

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