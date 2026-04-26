Capodanno 2026 coi Pinguini Tattici Nucleari, il Tar annulla la gara: “Esclusione illegittima”

Genova. Il Tar della Liguria ha annullato l’esito della gara con cui il Comune di Genova ha affidato l’organizzazione del Capodanno 2026, quello con i Pinguini Tattici Nucleari in piazza della Vittoria. A presentare il ricorso era stata la Duemilagrandieventi, già organizzatrice del Tricapodanno 2025, esclusa dalla commissione a favore di un’altra società genovese, la Rst Events, che si è poi aggiudicata l’appalto non solo per la notte di San Silvestro, ma anche per l’eventuale ripetizione di un evento con gli stessi costi “entro il triennio”. In questo modo il valore globale della commessa arrivava a superare 1,7 milioni di euro.

Il concerto dello scorso 31 dicembre era costato complessivamente 898mila euro, con un importo a base d’asta di 740mila euro e l’aggiudicazione con un ribasso dello 0,5% oltre all’Iva al 22%. Secondo quanto disposto dai giudici della prima sezione, proprio per il fatto che il contratto non ha perso efficacia dopo il Capodanno 2025, il Comune dovrà riavviare entro 10 giorni le procedure di gara superando i rilievi della magistratura contabile. La richiesta di risarcimento è stata considerata al momento inammissibile, in attesa della revisione che potrebbe in teoria ribaltare l’esito e riportare in corsa la Duemilagrandieventi per la prossima organizzazione. Nel frattempo, però, la giunta Salis ha già fatto sapere che presenterà ricorso al Consiglio di Stato.

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